İran, ABD'nin görüşme teklifini reddetti

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun görüşme teklifine olumsuz yanıt verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul zirvesinde İran lideri Hasan Ruhani ile görüşmek istediğini belirtmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün bir açıklama yaparak, "ABD Başkanı Trump’ın tavrının hiç ümit vermediğini bu nedenle de görüşmenin hiçbir etkisinin olmayacağını" söylemişti.

Hamaney 'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, bugün konuyla ilgili soruya açıklık getirerek "Trump ve Pompeo'nun hayali asla gerçek olmayacak"Trump ve Pompeo'nun hayali asla gerçek olmayacak" yanıtı verdi.