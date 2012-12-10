İran ABD'nin casus uçağının şifrelerini çözdü

İran, geçen yıl ele geçirilen RQ-170 tipi insansız ABD casus uçağına ait şifrelerin tamamının çözüldüğünü açıkladı.

Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, bir üniversitede verdiği konferansta insansız hava aracı teknolojisi ve ele geçirilen casus uçaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tuğgeneral Hacızade, geçen yıl ele geçirilen RQ-170 tipi insansız ABD casus uçağına ait tüm bilgilerin deşifre edildiğini söyledi.

Uçağın, nükleer tesislere ait bilgi topladığı iddialarını da yalanlayan Hacızade, uçağın adım adım tüm faaliyetlerini bildiklerini ifade etti.

İran'ın 10 yıldan fazla bir süredir insansız hava aracı (İHA) üretme teknolojisine sahip olduğunu belirten Hacızade, bir süre önce İsrail hava sahasında düşürülen Hizbullah'a ait İHA'nın da 2002 İran yapımı olduğunu hatırlattı.