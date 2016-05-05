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Dünya

İran, ABD'den otomobil ithalatını yasakladı

İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney: Amerikan otomobillerinin İran'a gelmesine gerek yok

05 Mayıs 2016 16:47

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Amerikan menşeli tüketim mallarının ithalatını eleştirmesinin ardından, İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı, ABD'den yapılacak otomobil ithalatı lisanslarının iptal edildiğini duyurdu. ABD'den otomobil ithalatını kapsayan yasak kararı, Amerikan meşeli tüm otomobilleri kapsıyor.

NTV'nin haberine göre, yasak kararı, Ayetullah Ali Hamaney'in ABD markalı tüketim mallarının İran'a girişini eleştiren konuşmasının ardından geldi.

Ayetullah Hamaney, geçen hafta yaptığı bir konuşmada, "Amerikan otomobillerinin İran'a gelmesinde gerek yok. Amerikalılar kendi ürettiklerin arabaları aşırı yakıt tükettiği ve hantal olduğundan kullanmıyor. Şimdi bizim gelip de iflasa yüz tutmuş falanca Amerikan fabrikasından otomobil almamızın bir anlamı yok " diyerek eleştiride bulunmuştu.

Kararın, İran'dan birçok sipariş talebi alan başta Amerikan Chevrolet markasını etkileyeceğini değerlendiriliyor.

ABD Yüksek Mahkemesi, çeşitli terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine ödenmesi için geçen ay İran'ın ABD'deki yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki malvarlığına el koymuş, olay iki ülke arsında büyük bir gerilime neden olmuştu.

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