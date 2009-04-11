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Dünya

İran ABD’den buğday ithal etti

11 Nisan 2009 15:42

İran, geçen yıl ABD'den 350 milyon dolarlık buğday ithal etti.

İran haber ajanslarının bildirdiğine göre, 2008'i son dönemlerin en kurak yılı olarak geride bırakan İran, iç tüketimi karşılamak amacıyla 5 milyon ton buğday ithal etti.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 15 ülkeden buğday satın alan İran, ABD'den ithal ettiği yaklaşık 1 milyon ton buğday için 356 milyon dolar ödedi.

İran'ın siyasi açıdan ihtilaflı olduğu ülkelerin başında gelen İngiltere, Almanya ve Fransa'dan da buğday aldığı belirtildi.

Ticaret Bakanı Mesud Mirkazimi, ABD'den buğday alımına ilişkin haberler üzerine geçen yaz yaptığı açıklamada, "Avrupa ülkeleri ile Kanada'dan buğday alıyoruz. Şu ana kadar ABD'den doğrudan buğday almış değiliz" ifadesini kullanmıştı.

Tahıl üretiminde iki yıl öncesine kadar kendine yeter düzeyde olan İran'ın kuraklık nedeniyle bu yıl da buğday ithal edeceği kaydedildi.

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