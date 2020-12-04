İran: ABD yaptırımları kaldırırsa nükleer anlaşmaya uyarız

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'de Joe Biden'ın başkanlığı döneminde bütün yaptırımların kaldırılması durumunda nükleer anlaşmaya tam olarak uyulacağını söyledi.

The Guardian'ın aktardığı habere göre, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Perşembe günü yaptığı açıklamada, hem ABD hem de Avrupa'nın 2015 İran nükleer anlaşması çerçevesinde bulundukları taahhütleri yerine getirmeleri durumunda İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemeyi amaçlayan anlaşmanın şartlarına tam olarak uyacağını söyledi.

ABD'nin yeni seçilen başkanı Joe Biden, ilk önce Tahran hükûmetinin anlaşmanın maddelerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu göstermesi şartıyla Amerika'nın yeniden katılım göstereceği taahhüdünde bulunmuştu. İran Meclisi'nin Çarşamba günü kabul ettiği yasa tasarısı, ekonomik yaptırımlar iki ay içinde gevşetilmediği takdirde İran hükûmetinin Birleşmiş Milletler müfettişlerinin İran'ın nükleer tesislerini denetlemesini durdurmasını ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 2015 anlaşmasının getirdiği kısıtlamaların üzerine çıkarmasını öngörüyor. Zarif, "Hiçbir yasa geri çevrilemez değildir" dedi.

Zarif, "Avrupalılar ve ABD Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın şartlarına uyum sağlarsa bu yasa geri çevrilmekle kalmaz, aynı zamanda attığımız adımları geri alırız. Anlaşmaya tam olarak uyarız" dedi.

Trump yönetiminin getirdiği yaptırımların İran halkına 250 milyar dolara mal olduğunun altını çizen Zarif, Koronavirüs salgınıyla mücadelede gerekli ilaç ve aşıları satın almanın imkansız hale geldiğini ekledi.



"Bu, insanlığa karşı işlenen bir suçtur" diyen Zarif, ABD yaptırımlarının Avrupalı firmaların İran'da iş yapmasını engellediğini, 2015 anlaşması imzalandıktan sonra ticarette büyük artış olacağı beklentisini boşa çıkardığını söyledi.