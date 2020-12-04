İran: ABD yaptırımları kaldırırsa nükleer anlaşmaya uyarız

ABD'nin yeni seçilen başkanı Joe Biden, ilk önce Tahran hükûmetinin anlaşmanın maddelerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu göstermesi şartıyla Amerika'nın yeniden katılım göstereceği taahhüdünde bulunmuştu.
İran Meclisi'nin Çarşamba günü kabul ettiği yasa tasarısı, ekonomik yaptırımlar iki ay içinde gevşetilmediği takdirde İran hükûmetinin Birleşmiş Milletler müfettişlerinin İran'ın nükleer tesislerini denetlemesini durdurmasını ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 2015 anlaşmasının getirdiği kısıtlamaların üzerine çıkarmasını öngörüyor. Zarif, "Hiçbir yasa geri çevrilemez değildir" dedi.