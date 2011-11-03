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Dünya

İran: ABD saldıracaksa iki kez düşünmeli

İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, ABD'nin ülkesiyle çatışmaya girmeden önce iki kez düşünmesi gerektiğini söyledi.

03 Kasım 2011 02:00

T24 - İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, ABD'nin ülkesiyle çatışmaya girmeden önce iki kez düşünmesi gerektiğini söyledi.

Libya'yı ziyareti sırasında gazetecilere açıklama yapan Salihi, "ABD maalesef uluslararası konularda akli melekelerini ve basiretini yitirdi. Artık sadece güçlerine güveniyorlar" diye konuştu.  

'En kötü senaryoya hazırız' 

Salihi, en kötü senaryoya karşı hazırlıklı olduklarını belirterek, "Umarım ABD, İran ile çatışma yoluna girmeden önce iki kez düşünür" dedi. ABD Başkanı Barack Obama bugün yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programının tehdit oluşturmaya devam ettiğini söylemişti. 

Obama, G-20 zirvesi için geldiği Cannes'da Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile görüşmesinin ardından, gerek kendisinin gerekse Sarkozy'nin uluslararası toplumdan İran'a nükleer faaliyetlerle ilgili niyetlerini açıklaması yönünde baskı yapmasını beklediğini kaydetti. 


'İsrail'in hazırlıklarını önemsiyoruz'

İsrail'in dün yaptığı füze denemesiyle ilgili soru üzerine Salihi, "Bu hiç önemli değil. Böyle şeylerle canımızı sıkmıyoruz" dedi. İsrail radyosu, dün ülkenin orta kesimlerindeki Palmaçim üssünde balistik füze denemesi yapıldığını duyurmuştu. İsrail Savunma Bakanlığı, denemenin, füzenin itici gücünü sınamak amacıyla yapıldığını bildirdi.

Bu arada İsrail medyasında çıkan haberlerde, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Ehud Barak'ın İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir askeri harekat için kabinede çoğunluğun desteğini almaya uğraştığı belirtildi.


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