İran: ABD'nin verdiği sözlere güvenmiyoruz; yaptırımlar kalkmadan taahhütlere dönüş yok

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İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Washington'un verdiği sözlerin kendileri için güvenilir olmadığını ifade etti.

Hamaney, Tahran'ın ABD'nin yaptırımları kaldıracağına inanmadığını ve ancak yaptırımlar kaldırılırsa 2015 nükleer anlaşmasının taahhütlerine döneceklerini ifade etti.

Devlet televizyonunda konuşan Hamaney, "Barack Obama zamanında ABD'ye güvendik ve taahhütlerimizi yerine getirdik. Ancak onlar bunu yapmadı. ABD yaptırımların kaldırılacağını söyledi ancak bunu yapmadı" dedi ve ekledi: "Verdikleri sözler bizim gözümüzde güvenilir değil".

"Acelemiz yok, çok sabırlıyızdır" diyen Hamaney, "Amerikalılar tüm yaptırımları kaldırmalı. Biz yaptırımların tamamen kaldırıldığı kanısına vardığımızda taahhütlerimize döneriz" diye konuştu.

Biden yönetimi, göreve başlamasından bu yana İran'ı 2015 nükleer anlaşmasının taahhütlerine geri dönmeye ikna etmeye çalışıyor. Trump'ın 2018'de İran'ın süper güçlerle imzaladığı anlaşmadan çekilip Tahran'a yönelik yaptırımları yürürlüğe sokmasının ardından İran anlaşmanın taahhütlerini kademeli olarak uygulamayı bırakmaya başlamıştı.