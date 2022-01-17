İran: ABD'nin Suriye'deki varlığı çözüm sürecine zarar veriyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin iç savaşın sürdüğü Suriye'deki varlığının çözüm sürecine zarar verdiğini iddia etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.