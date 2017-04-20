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BBC Türkçe

İran: ABD modası geçmiş suçlamaları tekrarlıyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ülkesi ile ilgili olarak "Kontrol altına alınmazsa Kuzey Kore'nin izinden gidebilir" diyen Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson'ın suçlamalarına Twitter hesabından yanıt verdi. Zarif, "ABD'nin modası geçmiş suçlamal

20 Nisan 2017 21:05

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ülkesi ile ilgili olarak "Kontrol altına alınmazsa Kuzey Kore'nin izinden gidebilir" diyen Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson'ın suçlamalarına Twitter hesabından yanıt verdi. Zarif, "ABD'nin modası geçmiş suçlamaları, İran'ın nükleer anlaşmaya uyduğunu maskeleyemez" dedi.

Muhammed Cevad Zarif, Tillerson'a Twitter hesabı üzerinden verdiği yanıtta, ABD'nin nükleer anlaşma kapsamında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini de belirtti.

Obama döneminde imzalanan ve 5 farklı ülkenin daha imzası olan anlaşmanın, Trump yönetimi tarafından "yeniden ve geniş bir şekilde" değerlendirmeye alındığını belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran nükleer anlaşmasının gözden geçirilmesi için Beyaz Saray ekibine talimat vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Kongresi'ne gönderdiği mektupta, Beyaz Saray'ın sadece 2015'te imzalanan anlaşmanın gidişatının değil, İran'ın Orta Doğu politikasının da inceleneceğini söyledi.

Rex Tillerson, Tahran yönetiminin Lübnan, Irak, Suriye ve Yemen'de, ABD çıkarları aleyhinde faaliyetler yürüttüğünü de öne sürdü ve "Nükleer anlaşma hedefine ulaşamıyor" dedi.

Tillerson mektubunda, "Kapsamlı bir İran politikası, ülkenin yarattığı tüm tehditlere karşı tedbir alınmasını gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

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