İran: ABD maceraya kalkışırsa...

T24 - İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ülkesine yönelik olası yeni yaptırım kararı alınmaması gerektiğini söyledi. Laricani, "ABD, BM Güvenik Konseyi ya da Kongre'de maceraya kalkışırsa Türkiye ve Brezilya'nın tüm çabalarını yok saymış olacak ve bu süreç tamamen kenara itilmiş olacak" dedi.



Laricani, Meclis'in sabahki oturumunda yaptığı konuşmada, Viyana grubuyla uranyum takasını öngören İran, Türkiye ve Brezilya arasındaki anlaşma ve olası yaptırımlara değindi.



ABD'lilerin Türkiye ve Brezilya'dan nükleer sorunun çözümünde arabulucu olunması için ricada bulunduğunu hatırlatan Laricani, "İran, dost Türkiye ve Brezilya'ya saygısından dolayı Tahran bildirisinde belirtilen şartlarda uranyum takasını kabul etti" dedi.



Uranyum takası anlaşmasına rağmen, ABD'nin İran aleyhinde yeni yaptırım kararı aldırtma peşinde olduğunu belirten Laricani, "ABD'lilerin ciddi olmadıklarının ve onlara güvenilemeyeceğinin bir kez daha anlaşıldığını" söyledi.



Meclis'in anlaşmaya desteğini yineleyen Laricani, "Meclis'in, uranyum takası anlaşmasını desteklemesi, anlaşmadaki tüm maddelere uyulmasına bağlıdır" diye konuştu.



Anlaşmaya rağmen yeni yaptırım kararı alınmaması gerektiğini belirten Laricani, "ABD, BM Güvenik Konseyi ya da Kongre'de maceraya kalkışırsa Türkiye ve Brezilya'nın tüm çabalarını yok saymış olacak ve bu süreç tamamen kenara itilmiş olacak. Bu şartlarda Meclis, UAEK ile işbirliğinde başka bir karar alacak" ifadelerini kullandı.



Başkan Vekili Muhammed Rıza Bahüner, bir süre önceki açıklamasında, olası yeni yaptırım kararı alınması halinde uranyum takasına ilişkin anlaşmanın iptal edileceğini söylemişti.



Bahüner, "Yaptırım kararı alınması halinde İran, uranyum takası anlaşmasına uymayacak ve uranyumu yurtdışına çıkartmayacak" demişti.



Meclis Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, dünkü açıklamasında İran, Türkiye ve Brezilya arasında imzalanan anlaşmaya bağlı kalınacağını belirtmiş, "ABD'nin yaptırım kararına ilişkin girişimlerinin, İran'ın mantıklı kararı üzerinde hiç etkisi olmayacak. İran, taahhütlerine ve anlaşmaya bağlıdır" ifadesini kullanmıştı.



Anlaşmaya ilişkin mektubun yarın UAEK'ya sunulacağını belirten Burucerdi, "ABD'nin aleyhteki propagandaları İran'ın kararını etkilemeyecek" demişti.



Viyana Grubu (ABD, Rusya, Fransa ve UAEK) ile uranyum takasını öngören anlaşma 17 Mayıs'ta Tahran'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da katıldığı törende imzalanmıştı.



Anlaşma, İran'ın düşük oranda zenginleştirdiği 1200 kilogram uranyumu Türkiye'de 120 kilogram yakıtla değiştirmesini öngörüyor. Viyana grubunun anlaşmayı kabul etmesi halinde ilaç üretimi ve 850 bin kadar kanser hastasının tedavisinde kullanılmak üzere Tahran'daki araştırma reaktörüne yakıt sağlanmış olunacak.



ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya'nın üzerinde anlaştıkları karar taslağı, İran'a yönelik yaptırımları daha da ağırlaştırmayı öngörüyor. Tahran yönetimi, bu 5 artı 1 ülkelerinin yeni yaptırımları içeren karar taslağı üzerinde anlaşmasına tepki göstermişti.







