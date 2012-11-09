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Dünya

İran, ABD'nin insansız hava uçağını vurdu

İran'a ait bir SU-25 askeri uçağının 1 Kasım'da Arap Körfezi üzerinde uluslararası hava sahasında ABD insansız uçağına ateş açtığı belirtildi

09 Kasım 2012 10:49

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, geçtiğimiz hafta Arap Körfezi bölgesinde uluslararası hava sahasında, keşif uçuşu yapan bir Amerikan insansız hava aracına İran savaş uçakları tarafından ateş açıldığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, İran'a ait bir SU-25 askeri uçağının 1 Kasım'da Arap Körfezi üzerinde uluslararası hava sahasında ABD insansız uçağına ateş açtığını açıkladı. Pentagon, insansız uçaklarının saldırıda zarar görmediğini de belirtti.

Pentagon Sözcüsü George Little, düzenlediği basın toplantısında, olayın 1 Kasım'da ABD saatiyle sabaha karşı 04.50 civarında meydana geldiğini, ABD uçağının isabet almadığını, hasarsız şekilde üssüne geri döndüğünü söyledi.

Little, insansız uçağın, ''rutin keşif'' görevi yaptığını ve İran sahillerinin 26 kilometre açığında uçtuğunu belirtti.

 

'İran'ı uyardık'

 

ABD'ye ait bir insansız uçağa Körfez üzerinde uluslararası hava sahasında ilk kez ateş açıldığı bilgisini veren Little, ABD'nin, uluslararası hava sahasında bu tür keşif uçuşlarına devam edeceği yönünde İranlıları uyardığını söyledi.

 

'Obama haberdar edildi'

 

''Bölgedeki askeri varlıklarımızı ve kuvvetlerimizi korumak için diplomatik ve askeri anlamda geniş yelpazede seçeneklere sahibiz ve gerektiğinde bunu yapacağız'' diyen Little, olayla ilgili olarak ABD Başkanı Barack Obama, Savunma Bakanı Leon Panetta ve ilgili Kongre üyelerinin bilgilendirildiğini sözlerine ekledi.

 

ABD insansız uçağını düşürmüştü

 

İran yaklaşık 6 ay önce ABD'ye ait RQ-170 tipi insansız uçağı düşürdüğünü açıklamıştı. İran'ın düşürdüğü ABD insansız uçağının teknolojisinden yararlanarak, yeni bir insansız uçak ürettiği iddia edilmişti.

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