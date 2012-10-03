İran: ABD ile doğrudan müzakereye hazırız

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, yaptığı açıklamada ABD yönetiminin ülkesine olan tutumunu değiştirmesi durumunda doğrudan müzakereye hazır olduklarını dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, adil ve karşılıklı saygı esasına dayalı bir ortamda ABD ile doğrudan müzakerelere hazır olduklarını söyledi.

ABD-İran ilişkilerindeki mevcut durumun bu şekilde devam edemeyeceğini belirten Ahmedinejad, mevcut durumdan en çok zararı Amerikalıların gördüğünü söyledi.

ABD'nin İran'a karşı tutum ve davranışlarını değiştirmek zorunda olduğunu savunan Ahmedinejad, ''ABD ile doğrudan müzakere yapılmalı mı '' sorusuna, ''Olabilir, ancak şartları hazır olmalı. Mevcut şartlarda olacağını sanmıyorum'' yanıtını verdi.

'Halkımızın hakları tanınmalı'

''Uluslararası alanda aslolan ilişki, diyalog ve uzlaşmadır'' diyen Ahmedinejad, ''ABD ile müzakere adil ve karşılıklı saygı esasına dayalı bir ortamda yapılmalı ve İran halkının hakları resmen tanınmalı'' ifadesini kullandı.

'ABD tutumunu değiştirmeli'

İran halkını baskı ve zorla müzakere masasına oturtmak isteyenlerin hata yaptığını belirten Ahmedinejad, ABD ile müzakerenin bu ülkenin İran'a karşı tutumunu değiştirmesine bağlı olduğunu yineledi.

ABD yönetiminin, İran aleyhinde terörist faaliyetlerde bulunan Halkın Mücahitleri Örgütü'nü, terörist örgütler listesinden çıkarmasını da eleştiren Ahmedinejad, ''Doğrusu biz bundan dolayı mutluyuz. ABD'nin terörizmin asıl hamisi olduğunu tüm dünyaya anlatmak isteseydik bunun için 500 ila 600 milyon dolar harcamamız gerekirdi. Ancak onlar bizim için bu işi bedava yaptılar. Tabii biz resmi olarak onların bu kararını kınadık'' diye konuştu.