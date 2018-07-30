İran: ABD ile diyalog olasılığı yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımı, "ABD güvenilir olmadığını her gün göstermektedir. Bu tarz bir siyasete sahip ABD'yle görüşmek kesinlikle söz konusu olmayacaktır" dedi.

Basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakere isteğini değerlendiren Kasımi, "Mevcut ABD yönetimiyle kesinlikle masaya oturulması söz konusu olamaz. ABD güvenilmez olduğunu ve herhangi bir konuda güvenli bir taraf olmadığını göstermiş oldu" dedi.



İranlı Sözcü, "ABD'nin İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan çekilmesi, İran halkına ekonomik baskı ve yaptırım uygulaması ve İran'a yönelik diğer düşmanca eylemleri dâhil mevcut şartlar göz önünde bulundurulduğunda müzakere koşullarının var olmadığını” belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in geçen günlerdeki Umman ziyaretini hatırlatan basın mensupları, bu ziyaretin ardından Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'nin ABD'ye gittiğini belirterek, bunun bir ara buluculuk girişimi olup olmadığını sordu. Kasımi, "Bin Alevi'nin ABD'deki görüşmelerinin içeriğine dair bilgim yok." karşılığını vermekle yetindi.



Mayıs'ta İran'la yapılan nükleer anlaşmadan ayrılan ABD Başkanı Trump, İran'ın bölgedeki faaliyetleri, füze programı ve diğer konuların da bulunduğu kapsamlı bir anlaşma için Tahran'a müzakere çağrıda bulunmuştu.