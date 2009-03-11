'İran, ABD için yardım istedi'

Yabancı ajanslar ve diğer gazeteler Erdoğan'ın, "İran bizden Washington'la arasını yapmamızı istedi. Ben de bizzat başkan Bush'a bu talebi bizzat ilettim" sözlerini "İran gizlice ABD'ye uzlaşma teklifi yapmış" başlığıyla haber yaptı.





Guardian gazetesi, İran'ın Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri ile arasında 30 yıldır varolan uzlaşmazlığın çözümünde rol oynamasını istediğini yazdı. Haberin kaynağı ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Guardian muhabiri Robert Tait'in sorularını yanıtlayan Erdoğan, George Bush'un başkanlığı döneminde Tahran yönetiminin Ankara'ya ilettiği mesajı Beyaz Saray'a aktardıklarını söyledi. Erdoğan, Nisan ayında G-20 zirvesi için Londra'da biraraya geldiklerinde Obama'ya konuyu hatırlatmayı planlıyor. Erdoğan, 'Peki Türkiye bu rolü oynayabilir mi' sorusuna ise, 'İran Türkiye'nin böyle bir rol oynamasını istiyor. Eğer Amerika Birleşik Devletleri de isterse bu rolü oynamaya hazırız' dedi.



Guardian, Washington yönetiminin İran konularını ele almak üzere önde gelen diplomatlardan Dennis Ross'u atadığını anımsatarak, Ross'un bir kaç ay önce yazdığı bir makalede İran'a yönelik yaklaşımın ilk aşamada 'doğrudan, perde gerisinde' yürütülmesini savunduğunu kaydetti. Erdoğan'la seçim kampanyası için Mardin yolundayken uçakta görüşen Guardian muhabiri Robert Tait, Amerikalı yetkililerin İran konusunda Türkiye'nin arabuluculuğuna geçmişte kuşkuyla baktıklarını aktarırken, ama görevini devralırken yaptığı konuşmada 'Tahran yumruğunu açarsa biz de ona el uzatırız' diyen Barack Obama liderliğinde yeni yönetimin şimdi bu öneriyi yeniden gündemine alabileceğine dikkat çekti. Erdoğan, Guardian'a demecinde İsrail-Filistin sorununa da değindi. "Biz her zaman Hamas'a farklı davranmaları gerektiğini, Filistin ve İsrail şeklinde iki devletli bir çözümü desteklediğimizi söylüyoruz. Bunu kabul etmeliler ama İsrail'in de Filistin'i kabul etmesi gerekir" dedi. Erdoğan, 1,300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 3,500 kişinin yaralandığını anımsatarak, 'Burada ne olup bittiğini kim soracak, bunların hesabını kim verecek' diye konuştu.



Gazete geçtiğimiz aylarda Davos'ta yaşanan Peres-Erdoğan gerginliğini de anımsatırken, Erdoğan'ın ABD'deki İsrail yanlısı lobilerin bu olaya ABD Kongresi'nde Ermeni soykırım iddialarını tanıyan bir karar tasarısına muhalefetine son vererek misillemede bulunacağı korkularını yersiz gördüğünü kaydetti: "ABD'nin Türkiye'nin bölgesindeki önemini bunu anlamayanlardan çok daha iyi bildiğine ve gördüğüne inanıyorum. Sözde Ermeni soykırımı Türkiye-ABD ilişkilerini çok güçlü şekilde etkileyebilecek bir konu değil. ABD Kongresi'nin hislere dayanan bir karar alacağını sanmıyorum. Bu konu tarihçilere bırakılmalı."



GAURDIAN, röportajın yanısıra "Erdoğan'ın yükselişi" başlıklı bir analiz yazısı da yayınladı.

"2003 yılında Türkiye'de seçimleri kazandığında, askerlere ve laiklere rağmen bu kadar dominant bir siyasi güç olacağını kimse tahmin edemezdi" yorumunu yaptı.