İran: ABD için casusluk yapan İranlı eski Savunma Bakanlığı görevlisini infaz ettik

İran, eski bir Savunma Bakanlığı görevlisi İranlıyı ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) bilgi sattığı gerekçesiyle infaz ettiğini duyurdu.

Reuters'ın aktardığına göre, İran yargı sözcüsü, Reza Asgari'nin Savunma Bakanlığı'nda çalıştığı son yıllarda CIA'e İran'ın füze programı hakkında istihbarat verdiği gerekçesiyle infaz edildiğini açıkladı.

Asgari'nin 4 yıl önce emekli olduğu, geçen hafta infazın gerçekleştiği belirtildi.

Sözcü, Asgari'nin dışında Mahmoud Mousavi-Majd isimli bir İranlının da ABD ve İsrail için casusluk yapmak gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırıldığını açıkladı.