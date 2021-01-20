İran, ABD Başkanı Donald Trump'ı kara listeye aldı

T24 Dış Haberler

İran, görev süresinin dolmasına saatler kala ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey ABD hükûmet yekilisini "teröristçe ve insan hakları karşıtı" hamleleri nedeniyle kara listeye aldı.

Bu karar doğrultusunda Tahran, kara listeye alınanların İran'daki varlıklarına el koyabilecek. Ancak Trump ve listeye alınan diğer yetkililerin İran'da bilinen bir mal varlığı olmadığı için Tahran'ın kararı "sembolik" olarak nitelendirildi.

Trump iktidarı, Tahran'ın 2015 nükleer anlaşmasından ayrılmasının ardından İran'a ciddi yaptırımlar uygulamıştı.

İran, Trump'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu, eski Savunma Bakanı Mark Esper'i, Savunma Bakanı Vekili Christopher Miller'ı ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'i yaptırım listesine aldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kararın, "İran ve vatandaşlarına yönelik terörist ve insan hakları karşıtı aktivitelerde oynadıkları roller" nedeniyle alındığı belirtildi.

ABD'nin bugün yemin ederek göreve gelecek yeni Başkanı Joe Biden, gerekli şartlar kabul edilirse İran'la nükleer anlaşmaya tekrar katılacağını söyledi.