İran-ABD arasında tansiyon tekrar yükseliyor: Biz evimizdeyiz, onlar dünyanın diğer ucundan gelip bölgedeki ülkeleri tehdit ediyor

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2020'nin ilk günlerinde İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin bir hava operasyonuyla öldürülmesinin ardından savaşın eşiğine gelen İran ile ABD arasında tansiyon tekrar yükselmeye başladı.

İran Savunma Bakanı Amir Hatami bugün yaptığı açıklamada ABD'nin Basra Körfezi'ndeki varlığının "yasa dışı" olduğunu ve Orta Doğu'da istikrarsızlık yarattığını söyledi.

İran Ordu Günü geçit töreninde konuşan Hatami, "İran halkı anlayışlıdır ve kimin haklı olduğunu görür; biz evimizdeyiz. Onlar bölgedeki ülkelere tehdit ve yaptırım uygulayarak problem yaratmak için dünyanın diğer ucundan buraya geliyorlar" dedi.

ABD Donanması dün bir video paylaşarak İran Deniz Kuvvetleri'nin donanma savaş gemilerini Umman denizinin kuzeyinde ardı ardına 'taciz ettiğini' öne sürdü. ABD Donanması bir İran gemisinin ABD gemisiyle çarpışmaya çok yaklaştığını ifade etti