İran: ABD 7 İranlıyı kaçırdı

T24- İran İnsan Hakları Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Cevad Laricani, Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, ''İlk itirazımız gözaltına alınma biçimleri. İkincisi her şeyden mahrum ediliyorlar ve onlarla bağlantı kurulamıyor. Bu vatandaşlarımızın insan haklarına çirkin bir saldırıdır'' dedi.



Laricani, kaçırıldıklarını iddia ettiği kişilerin, casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan ve yakında mahkemeye çıkarılacak olan 3 Amerikalı ile takas edilmeyeceğini de kaydetti.





İran televizyonunda pazartesi günü yayımlanan bir görüntüde, adının Şaram Amiri olduğunu söyleyen bir kişi, CIA tarafından kaçırılıp işkence gördüğünü ileri sürmüştü. İranlı nükleerci bilim adamı Şaram Amiri, Suudi Arabistan'da hac sırasında kaybolmuş, Mart ayında ABC televizyonu Amiri'nin iltica ve CIA'ye yardım ettiğini duyurmuştu.