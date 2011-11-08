İran: ABD 5 bin atom bombasına sahip

T24 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, binlerce atom bombası olanlar tarafından atom bombası yapmakla suçlandıklarını belirterek, ''ABD, 5 bin atom bombasına sahip olmasına rağmen büyük bir küstahlıkla, İran'ı atom bombası yapmakla suçluyor'' dedi.



Mahmud Ahmedinejad, İran'ın nükleer faaliyetleri için 250 milyon dolar, ABD'nin ise atom bombaları geliştirmek için ayrılan bütçeye ilave olarak 81 milyar dolar ayırdığını söyledi.



İran Devlet televizyonu ve resmi haber ajanslarının bildirdiğine göre Ahmedinejad, bugün Tahran'daki bir sempozyumda yaptığı konuşmada, ülkesinin nükleer enerji faaliyetleriyle ilgili suçlamalara değindi.



ABD'nin tehditlerini bertaraf etmek için atom bombasına ihtiyaç duymadıklarını kaydeden Ahmedinejad, ''ABD, İran halkı karşısında yer almak isterse, İran halkının vereceği cevaptan pişman olacak'' diye konuştu.



İran'a yönelik suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmediklerini belirten Ahmedinejad, ''ABD, 5 bin atom bombasına sahip olmasına rağmen büyük bir küstahlıkla, İran'ı atom bombası yapmakla suçluyor'' dedi.

'ABD diğerini aşağılamaktan zevk alıyor'



Amerikalıların, ''kafa ve gönül gözlerini'' gerçeklere karşı kapadığını, mutluluklarını diğerlerinin yok oluşu ve fakirliğinde bildiklerini söyleyen Ahmedinejad, ''ABD ve müttefikleri, gelişme, kalkınma ve zenginliklerini diğer milletleri yağmalamak ve sömürmek üzerine programlıyorlar. Gerçekte onlar, diğerlerini yok ederek geçimlerini sağlıyor ve diğerlerini aşağılamaktan zevk alıyorlar'' ifadelerini kullandı.