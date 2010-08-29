-İRAN: 65 - BREZİLYA: 81 İSTANBUL (A.A) - 28.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası B Grubu'nda günün son maçında Brezilya, İran 85-61 yendi. Sert savunmayla başlayan Brezilya, karşılaşmada bütün oyuncularıyla skor üretti. Ehadadi'nin pota altı basketleri İran'a yetmeyince 1. periyot 22-12 Brezilya üstünlüğü ile tamamlandı. Brezilya, 2. periyotta sert savunmasını sürdürdü. İran buna rağmen diğer oyuncularından da skorda katkı almasına rağmen rakibini hızlı hücumlarda durduramadı ve bu şekilde 11 sayı yedi. İran, Splitter, Barbosa ve Giovannoni'nin basketlerine engel olamayınca Brezilya ilk yarıyı da 39-29 önde kapadı. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran Brezilya, Huertas'ın basketleriyle 3. periyotu 61-46 önde geçti. İran'ın son çeyrekteki gayretleri galibiyet için yetmedi ve karşılaşmayı 81-65 Brezilya kazandı. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Recep Ankaralı (Türkiye) xxx, Jose Martin (İspanya) xxx, David Chambon (Fransa) xxx İran: Kamrany xx 13, Davari x 4, Kazemi xx 9, Sahakian xx 10, Ehadadi xxx 16, Nabipoor x, Zandi x, Kardoust x 3, Veisi x 2, Hassanzadeh x 2, Davarpanahfard x, Davoudichegani x 6 Brezilya: Garcia x 4, Huertas xxx 10, Barbosa xx 13, Splitter xx 13, Giovannoni xxx 17, Machado xx 8, Dos Santos x, Becker x 2, Batista x 2, Vieira xx 6, Togni xx 6 1. Periyot: 12-22 Devre: 29-39 3. Periyot: 46-61