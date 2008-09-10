İran 6,0'la sallandı: Ölü sayısı 6'ya yükseldi

İran'ın güneyindeki şiddetli depremde ölü sayısı 6'ya yükseldi. İran Devlet Televizyonu, Richter ölçeğine göre 6.0 büyüklüğündeki depremde, 46 kişinin de yaralandığını duyurdu. Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü, depremin büyüklüğünü Richter ölçeğine göre 6,0 olarak açıkladı.Hürmüzgan ve Fars eyaletleri ile Geşm adasında hissedilen depremin yerel saatle 15.30'da meydana geldiği ve 30 saniye sürdüğü kaydedildi. Depremin merkez üssünün denizin 55 kilometre derinliğinde olduğu, bu yüzden tahrip gücünün fazla olmadığı belirtildi.Fars Haber Ajansı, depremin büyüklüğünü 6,1 olarak duyurmuştu.

Bölgede 4,8’den küçük çok sayıda artçı deprem kaydedildiği ve bu sarsıntıların bir süre daha devam edeceği açıklanırken, halktan hasarlı evlere girmemeleri istendi.

Depremden en çok etkilenen Geşm Adası'ndaki 10 kadar köyde ise 100'e yakın evin yıkıldığı, depremzedelere ilk yardım malzemelerinin ulaştırıldığı, her ihtimale karşı bölgedeki tüm hastanelerin alarma geçirildiği ve polis gücünün hazır bekletildiği belirtilmişti