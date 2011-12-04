-İran: "Yaptırım olursa petrol 250 doları geçebilir" TAHRAN (A.A) - 04.12.2011 - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mehmanparast, Batılı ülkelerin İran'ın petrol ihracatına yaptırım kararı alma halinde petrol fiyatlarının 250 doları geçebileceği uyarısında bulundu. Mehmanparast, Sharq gazetesine yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programı nedeniyle Batılı ülkelerin petrol ürünlerine de yaptırım kararı almasının Londra Brent tipi ham petrol fiyatlarının iki kattan fazla artmasına yol açabileceğine dikkat çekti. İran, nükleer programının barışçıl olduğu konusunda ısrarlı olmasına karşın Batılı ülkeler, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun bu ülkeyi nükleer silah için deney yapmakla suçlayan raporunun ardından yeni yaptırımları gündemine almıştı. Londra Brent tipi ham petrolün Ocak ayı teslimi varil fiyatı Cuma günü 109,94 dolar seviyesinde kapanmıştı.