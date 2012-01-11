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Dünya

İran "nükleerden" vazgeçmeyecek TAHRAN (A.A)

11 Ocak 2012 17:39

-İran "nükleerden" vazgeçmeyecek TAHRAN (A.A) - 11.01.2012 - İran Atom Enerjisi Kurumu, tüm uluslararası baskılara rağmen Tahran'ın nükleer yolundan vazgeçmeyeceğini bildirdi. Kurumun, İran'da Arapça yayın yapan El Alem televizyonunda yayımlanan açıklamasında, "Nükleer yolumuzda devam edeceğiz. Bu yol geri döndürülemez" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, bugün Tahran'da öldürülen kişinin İranlı nükleer bilim adamı olduğu da belirtilerek, "Amerika ve Siyonist rejimin bu türden çirkin saldırılarının kendilerini nükleer yolda ilerlemekten alıkoyamayacağı" kaydedildi. Kurumun açıklamasında, "İslam devriminin lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin dediği gibi: Ne kadar çok öldürürseniz halkımız o kadar çok dirilir" denildi.

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