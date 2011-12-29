-İran: "ABD, İran'a söz söyleyemez" TAHRAN (A.A) - 29.12.2011 - İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey yetkilisi, ABD'nin Hürmüz Boğazı konusunda ne yapmaları gerektiğini söyleyecek konumda olmadığını bildirdi. İranlı yetkili Hüseyin Selami, İngilizce yayın yapan Press TV'ye yaptığı açıklamada, "herhangi bir tehdidin, tehditle karşılık bulacağını" belirterek, "İran'ın hayati öneme sahip çıkarları herhangi bir biçimde baltalanırsa, stratejik tedbirlerimizden vazgeçmeyiz" dedi. Selami, ABD'nin Hürmüz Boğazı konusunda ne yapmaları gerektiğini söyleyecek konumda olmadığını kaydetti. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Habibullah Seyyari, dün İran'ın gerekli görmesi durumunda Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceğini açıklamıştı. Seyyari, dünya petrol ticaretinin yüzde 40'ının geçtiği Hürmüz Boğazı'nı kapatmanın "İran için bir bardak su içmekten daha kolay olduğunu" söylemişti. Ortadoğu'da 2. Dünya Savaşı'ndan beri Basra Körfezi'nde görevli ABD Deniz Kuvvetleri 5. Filosu ise Umman Denizi'ne açılan Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına asla izin verilmeyeceğini bildirmişti.