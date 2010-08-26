İran, 25 kilogram uranyum üretti

T24- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Tahran’daki tıbbi araştırıma reaktöründe kullanılmak üzere şu ana kadar yüzde 20 zenginleştirilmiş yaklaşık 25 kilogram uranyum ürettiklerini söyledi.



Radikal'de yer alan habere göre, Buşehr nükleer santrali ve gelecekte yapılması öngörülen santraller için yakıta ihtiyaç duyduklarını kaydeden Salihi, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin süreceğini ifade etti.



Santrallerin ihtiyacı olan yakıtın tamamını yurt içinde üretme niyetinde olmadıklarını söyleyen Salihi, Rusya’ya ortak yakıt üretimi için konsorsiyum kurulması önerisinde bulunduklarını anlattı.



Salihi, nükleer yakıt elde edilmesine yönelik konsorsiyum önerilerinin Rusya tarafından incelendiğini bildirdi.





Yakıt üretimi lisansının Rusya’ya ait olacağını ifade eden Salihi, bazı işlerin bu ülkede bazılarının da İran’da yapılmasının öneri kapsamında olduğunu belirtti.