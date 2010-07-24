-İRAN 2019'DA İLK ASTRONOTUNU GÖNDERECEK TAHRAN (A.A) - 23.07.2010 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, "İran ilk astronotunu 2019 yılında uzaya yollayacak" dedi. Ahmedinejad, İngilizce yayın yapan Press TV'deki açıklamasında, "Yörüngeye mekik göndermeyi, ilk astnonotu yollamayı beş yıl erkene çektik. 2019'da gidilecek" bilgisini verdi. Başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin, İran'ın uranyum zenginleştirmeyle atom bombası üretmesinden endişe ettiğini belirten Ahmedinejad, "İran bunun tamamen elektrik üretimi ve tıp araştırmalarına yönelik olduğunu hemen her gün tekrarlıyor" dedi.