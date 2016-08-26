İran 2 günlük suskunluğunu bozdu; Fırat Kalkanı Operasyonu'na ilk tepki

Türkiye'nin Cerablus'a yönelik başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonu'na ilişkin İran'dan ilk resmi açıklama, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Kasimi'den geldi.

Türkiye'nin Cerablus'a yönelik başlattığı askeri hareket konusunda uzun süre sessiz kalan İran'dan ilk resmi açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, askeri harekâtın Şam yönetimiyle koordineli olarak yapılması gerektiğini ifade etti.

Kasımi, "Suriye topraklarındaki terörist gruplarla mücadele, uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri olan o ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygı gösterilerek merkezi yönetimle koordineli şekilde yapılmalı" diye konuştu.

İranlı Sözcü, "İran olarak terörizmle mücadelenin uluslararası bir yükümlülük olduğunu ve bu menfur olguya karşı bölge ülkelerinin ortak işbirliği içinde olmaları gerektiğine inanıyoruz" dedi.