T24 LogoT24 Logo
Gündem

İran 2 günlük suskunluğunu bozdu; Fırat Kalkanı Operasyonu'na ilk tepki

Tahran yönetimi askeri harekâtın Şam'la koordineli olarak yapılması gerektiğini belirtti

26 Ağustos 2016 23:05

Türkiye'nin Cerablus'a yönelik başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonu'na ilişkin İran'dan ilk resmi açıklama, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Kasimi'den geldi.

Türkiye'nin Cerablus'a yönelik başlattığı askeri hareket konusunda uzun süre sessiz kalan İran'dan ilk resmi açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, askeri harekâtın Şam yönetimiyle koordineli olarak yapılması gerektiğini ifade etti.

Kasımi,  "Suriye topraklarındaki terörist gruplarla mücadele, uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri olan o ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygı gösterilerek merkezi yönetimle koordineli şekilde yapılmalı" diye konuştu.

İranlı Sözcü, "İran olarak terörizmle mücadelenin uluslararası bir yükümlülük olduğunu ve bu menfur olguya karşı bölge ülkelerinin ortak işbirliği içinde olmaları gerektiğine inanıyoruz" dedi.

ETİKETLER

İranTürkiyeFırat Kalkanı OperasyonuCerablus

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24