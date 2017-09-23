İran 2 bin kilometre menzilli füze denedi

İran, 2 bin kilometre menzilli ve birçok savaş başlığı taşıyabilen yeni bir balistik füzenin denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

İran’ın resmi radyo ve televizyon kurumu IRIB, “Hürremşehr” adlı balistik füzenin test edildiği denemeden görüntüler yayınladı. Haberde deneme atışının yeri ve zamanına dair bir bilgi verilmezken, bu füzenin İran’ın 2 bin kilometre menzilli üçüncü füzesi olduğu belirtildi.

Yayınlanan görüntüler arasında füzenin ön kısmına monte edilmiş bir kameradan gelen görüntüler de yer aldı. Bu füzenin Körfez bölgesindeki ABD üsleri ve İsrail'e ulaşması teknik olarak mümkün.

“Hürremşehr” füzesi ilk olarak 22 Eylül Cuma günü başkent Tahran'da 1980-1988 yılları arasındaki İran-Irak savaşının başlangıcının yıldönümünü anmak için düzenlenen askeri geçitte halka tanıtılmıştı.

Askeri geçitte konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın ordusunu ve balistik füze kabiliyetini güçlendireceğini açıklamıştı.

"İran hiçbir ülkeden izin almayacak"

İran Savunma Bakanı Amir Hatami ise yazılı bir açıklama yayımladı. Hatami, "Birileri tehdit dilinde konuşmaya devam ettiği sürece ülkemiz savunma mekanizmalarını güçlendirmeye devam edecek ve İran, çeşitli füzeler üretmek için hiçbir ülkeden izin almayacak” dedi.

İran’ın füze denemesine dair açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında Tahran’a yönelttiği sözlerinin ardından geldi. İran'ı "ekonomik açıdan tükenmiş bir haydut devlet" olarak tanımlayan Trump, ülke için "kanlı rejim" ve "yozlaşmış diktatörlük" ifadelerini de kullanmıştı.

İran nükleer anlaşmasını da eleştiren Trump, anlaşmayı ülkesi için "utanç verici" olarak tanımlamıştı. Ancak Avrupa Birliği, Almanya, Fransa ve Rusya bu anlaşmadan çekilmenin bir hata olacağını belirtmişti.

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Reuters, AFP/DÇ,CÖ