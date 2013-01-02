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Dünya

İran: ABD'ye ait 2 İHA uçağını ele geçirdik

İran'ın ABD'ye ait insansız iki casus uçağını ele geçirdiği ve uçaklardaki bilgilerin deşifre edildiği iddia edildi...

02 Ocak 2013 22:41

İran Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Emir Rastegar, "ABD'ye ait 2 casus uçağı ele geçirdiklerini" söyledi. Açıklamaya göre, ele geçirilen uçaklardaki bilgiler de deşifre edildi.

İran'ın, ABD'ye ait insansız 2 casus uçağını daha ele geçirdiği bildirildi. İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV, Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğamiral Emir Rastegar'ın, ''Hava savunma sistemlerimiz, insansız iki düşman uçağını daha ele geçirdi'' dediğini duyurdu.

Tuğamiral Rastegari, ''RQ 11'' tipi insansız uçakların birinin Ağustos 2011'de, diğerinin ise Ekim 2012'de ele geçirildiğini bildirdi.

İranlı komutan, iki uçağa ait bilgilerin askeri uzmanlarca tamamen deşifre edildiğini kaydetti.

İran, yine ABD'ye ait casus uçakları ''RQ-170''in 4 Aralık 2011'de ve ''Scan Eagle''in ise ilk uçağın yıl dönümünde ele geçirildiğini açıklamıştı.

Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, bilgileri elde edilen ve kodları çözülen uçakları üretmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

 

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