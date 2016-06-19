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Dünya
Deutsche Welle

İran 100 Boeing uçağı alacak

İran’ın Amerikan uçak üreticisi Boeing’den 100 uçak satın alması konusunda anlaşma yapmak üzere olduğu bildirildi.

19 Haziran 2016 16:08


“İran” adlı günlük gazeteye konuşan İran sivil havacılık şefi Ali Abedsadeh, İran'ın Amerikan uçak üreticisi Boeing ile satın alma anlaşması yapmak üzere olduğunu kaydetti.

Abedsadeh, 100 Boeing uçağının satın alınmasının planlandığını belirtti.

Anlaşmanın yazılı olarak hazır olduğunu kaydeden Ali Abedsadeh, Amerikan Maliye Bakanlığı'nın onayının beklendiğini söyledi.

İran ve Boeing arasındaki son ticaret 37 yıl önce yapılmıştı. İslam Devrimi sonrası diplomatik ilişkilerin bozulması ve 1979 yılı kasım ayında Amerikan Büyükelçiliği'nin basılması ve rehine krizinin ardından ticari ilişkiler de durmuştu.

118 Airbus siparişi

2015 yılında varılan nükleer anlaşma sonrası öncelikle İran yolcu uçakları için yedek parça satımına izin verilmişti.

İran uçak filosunu yenilemek amacıyla Boeing'in yanı sıra, 27 milyar dolarlık 118 Airbus jet uçağı siparişi de verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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