İran 10 Türk vatandaşını gözaltına aldı

T24 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere Sınır Kapısı'ndan İran'a giriş yapan 10 Türk vatandaşı, İran güvenlik güçlerince gözaltına alındı.





Alınan bilgiye göre, 31 Aralıkta Esendere Sınır Kapısı'ndan araçlarıyla İran'a geçiş yapan Yüksekovalı 10 esnaf, Sero bölgesi Cerrah Karakolu ekiplerince gözaltına alınarak, araçlarına ve pasaportlarına el konuldu.





Bu kişilerin İran'da gözaltına alındığının iletilmesi üzerine harekete geçen Hakkari Valisi Muammer Türker, Yüksekova Kaymakamı Çetin Çelik'e İranlı yetkililerle görüşmesi talimatını verdi.





Kaymakam Çelik ve beraberindeki heyet, bugün Esendere Sınır Kapısı'nda İran'ın Sero bölgesi komutanıyla görüşerek, gözaltında tutulan Türk vatandaşlarının serbest bırakılmasını istedi.





Çelik'in, İranlı yetkililerle yaptığı görüşmeyle ilgili açıklamada bulunan Vali Türker, şunları kaydetti: “Kaymakam Çelik, gözaltındaki vatandaşlarımızın serbest bırakılmasını istedi. İranlı yetkililer ise Türk vatandaşlarının akaryakıt kaçakçılığı nedeniyle gözaltına alındığını belirtmiş. Biz asıl sıkıntının geçtiğimiz hafta Yüksekova'da taşlanan İran yolcu otobüsünden kaynaklandığını biliyoruz. Vatandaşlarımızın serbest bırakılması için girişimlerimiz devam ediyor.”

