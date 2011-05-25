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Irak'tan Türkiye'ye su resti!

Irak hükümeti, Fırat ve Dicle nehirlerinden Irak’a su bırakılması ile ilgili anlaşma imzalanıncaya kadar, Türkiye ile imzalamış olduğu yüksek düzeyli stratejik işbirliği

25 Mayıs 2011 03:00

T24 - Irak hükümeti, Fırat ve Dicle nehirlerinden Irak’a su bırakılması ile ilgili anlaşma imzalanıncaya kadar, Türkiye ile imzalamış olduğu yüksek düzeyli stratejik işbirliği anlaşmasının meclisten geçmeyeceğini bildirdi.

Irak Devlet Bakanı ve hükümet sözcüsü Ali Debbağ, yaptığı açıklamada Dicle ve Fırat nehirlerinden Irak’a su bırakılmasıyla ilgili anlaşmanın imzalanması ve bu anlaşma iki ülke hükümetleri arasında imzalanan yüksek düzeyli stratejik işbirliği anlaşmasının içinde bir bent olarak yer alıncaya kadar, yüksek düzeyli stratejik işbirliği anlaşmasının Irak Meclisinden geçmeyeceğini söyledi.

Irak’la su paylaşımını öngören anlaşmayı imzalamadığı gerekçesiyle Türkiye’yi eleştiren Debbağ, "Türkiye, Irak’a su bırakılması ve bırakılacak su miktarının belirlenmesi ile ilgili anlaşmayı imzalamaya yanaşmıyor. Türkiye ile imzalanacak anlaşma Irak’ın su payını azaltmak yerine arttıracaktır. Tarım sektörüne çok önem veriyoruz. Bu sektör bizim için hayati bir öneme sahip. Tarım alanındaki en büyük sıkıntımız su kıtlığıdır" dedi.

Irak Meclis Başkanı Usame Nuceyfi de daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye ile Irak arasında Irak’a verilecek su ile ilgili anlaşma imzalanıp, bu anlaşma iki ülke arasında imzalanan yüksek düzeyli stratejik işbirliği anlaşmasına eklenmedikçe, stratejik işbirliği anlaşmasının meclisten geçmeyeceğini dile getirmişti.



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