Irak'tan Türkiye'ye PKK güvencesi

Irak Ulusal Diyalog Bakanı Ekrem El-Hekim, Irak Başbakanı Nuri El-Maliki'nin "PKK'yla mücadeleden taviz yok” mesajını Başbakan Erdoğan’a iletti.



Amerika’nın 2011 sonunda Irak’tan çekilmesini öngören Güçlerin Statüsü Anlaşması'nın Irak kabinesinde onaylanmasının hemen ardından Ankara'ya giden Bakan, Türkiye’ye “Bölgesel Kürt yönetiminin de bu mücadeleye katılması için aktif tedbirlerimiz olacak" mesajı verdi.



Güçlerin Statüsü Anlaşması'nın (SOFA) Irak kabinesinde onayının ardından bölge turuna çıkan Irak Ulusal Diyalog Bakanı Akram El-Hekim, İran'daki temaslarının ardından Türkiye'ye gitti. Başbakan Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan'la görüşen El-Hekim, düzenlediği basın toplantısında temasları hakkında bilgi verdi.



Türkiye'ye gelişinin asıl nedeninin SOFA'yla birlikte Irak hükümetinin terörle mücadeleye bakışında hiçbir değişiklik olmayacağı mesajını Ankara'ya iletmek olduğunu söyleyen El-Hekim, istikrarlı bir Irak için SOFA'yı 'başlangıç' olarak gördüklerini söyledi. El-Hekim, Türkiye'yle stratejik ilişkileri geliştirmek istediklerini, bu konuda Kürt yönetimiyle de hem fikir olduklarını anlatırken, Kürt grupların da onayının alındığı SOFA'nın Irak meclisinde de kabul göreceğine inandıklarını dile getirdi.



Türkiye'nin terör örgütünden 'ne kadar muzdarip' olduğunu bildiklerini, terörle mücadeleden taviz vermelerinin sözkonusu olmadığını vurgulayan El-Hekim, "Irak, hiçbir zaman herhangi bir terör örgütünü barındırmak ve komşu ülkelere zarar vermek istemez" diye konuştu. Erdoğan'ın kendisine "SOFA'yı genel olarak Irak halkının lehine görüyoruz. Irak, egemen olduğunu gösterdi ve ABD'den istediğini aldı" mesajı verdiğini kaydeden El-Hekim, 1 Ocak 2009'dan itibaren Irak hava sahasının Bağdat hükümetinin kontrolüne geçmesi durumunda TSK'nın PKK'ya karşı operasyonlarının kendileri için sorun olup olmayacağı konusunda sadece "Ayrıntıları bilmiyorum. Türkiye'yle iyi ilişkilerden yanayız. Irak'a sormadan ABD de bölgede operasyon yapamaz" diyebildi. El-Hekim, Erdoğan'ın görüşmede Türkiye'nin "Amerikalılar Iraklı hükümlüleleri de Irak'a teslim etsinler. Suç işlemedikleri belirlenenler de serbest bırakılsın" isteğini kendisine ilettiğini de söyledi.



Erdoğan'ın görüşmede, SOFA gereğince Irak hava sahasının kontrolünün 1 Ocak 2009'dan itibaren Bağdat yönetimine geçtiğini hatırlatırken, El-Hekim'e "TSK, Kuzey Irak'taki hava operasyonlarını sürdürürken, Bağdat'tan engel çıkarmasını istemiyoruz. TSK, bölgede gerekeni yaparken aksi yönde gelişecek bir tutumu önlemek sizin sorumluluğunuz" uyarısında bulunduğu da öğrenildi.



El-Hekim, Türkiye'den sonra Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de temaslarda bulunup, SOFA'yı anlatacak.



Operasyon dışı seçenekler



Resmi temaslar için Ankara'da bulunan Romanya Dışişleri Bakanı Lazar Comanescu'yla görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Ali Babacan da, Irak'la kurulan temaslar hakkında bilgi verdi. Babacan, Türkiye'nin SOFA'yla ilgili görüşlerini hem Irak hem de ABD tarafına ilettiğini kaydetti. PKK'ya karşı süren mücadelenin kapsama alanının genişlediğini vurgulayan Babacan, 'artık sadece askeri enstrümanların değil, pek çok enstrümanın devreye girdiği bir mücadele içinde bulunulduğunu' belirtti.



Babacan, Bağdat'ta Kürt yetkililerin de katılımıyla Türkiye-Irak ve ABD arasında yapılan toplantıyla ilgili konuşurken de, PKK’nın bir terör örgütü olduğunun bir kez daha teyit edildiğini ve bu toplantıların yaklaşık iki ayda bir tekrarlanması, arada da alt komitelerle çalışmaların günlük bazda sürdürülmesi kararının alındığını belirtti.



Türkiye'nin Irak Özel Temsilcisi Murat Özçelik'in yaklaşık bir hafta daha Bağdat'ta kalacağını anlatan Babacan, SOFA'nın özünün Irak'ın kendi meselelerine daha çok sahip olması olduğunu vurguladı ve "Şimdiye kadar ABD ile beraber yürüttüğümüz bazı çalışmaların, bundan sonraki safhalarda, Irak’ın da işin içine katılmasıyla yürütülmesinden daha doğal bir gelişme olmaz. Irak’ın hem askeri makamlarının, hem diğer ilgili devlet birimlerinin bundan sonraki çalışmalarda daha yoğun bir şekilde işin içinde olacağını söyleyebilirim" diye konuştu. (Voice of America)





