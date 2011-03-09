-IRAK'TAN TÜRKİYE'YE PETROL SEVKİYATI DURDU BAĞDAT (A.A) - 09.03.2011 - Irak'ın en büyük petrol boru hattına bugün düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle Türkiye'ye petrol sevkiyatının durdurulduğu bildirildi. Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, silahlı kişilerin bu akşam başkent Bağdat'ın 250 kilometre kuzeybatısındaki Şurkat kasabası yakınlarında Beyci petrol boru hattına yerleştirdikleri bombanın patlaması sonucu sevkiyatının durdurulduğunu söyledi. Cihad, patlama nedeniyle petrol pompalamanın durdurulduğunu, boru hattının tamir için en az üç gün kapatılacağını ifade etti. Büyük kayıpların önlenmesi için Türkiye'de yeterince Irak petrolü depolandığını hatırlatan Cihad, hattan günde ortalama 400 bin varil petrolün pompalandığını belirtti.