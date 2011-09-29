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Ekonomi

Irak'tan Türkiye'ye petrol sevkıyatı durdu BAĞDAT (A.A)

29 Eylül 2011 20:32

-Irak'tan Türkiye'ye petrol sevkıyatı durdu  BAĞDAT (A.A) - 29.09.2011 - Kerkük-Ceyhan petrol boru hattındaki teknik sorun nedeniyle, Irak'tan Türkiye'ye petrol sevkıyatının kesildiği bildirildi. Irak Kuzey Petrol Şirketinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, teknik sorunlar nedeniyle petrol sevkıyatının dün durduğunu ve sorunun giderilmeye çalışıldığını belirtti. Yetkili, sevkıyatın kademeli olarak bugün gece yarısından itibaren yapılabileceği, yarın öğle saatlerinde de sorunun tamamen giderilebileceğini söyledi. Sorunun ne olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

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