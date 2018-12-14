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Dünya
Deutsche Welle

Irak'tan Türkiye'ye nota

Irak Dışişleri Bakanlığı Türk savaş uçaklarının Kuzey Irak'taki noktalara gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak hava sahası ihlalleri nedeniyle Türkiye'ye nota verdi.

14 Aralık 2018 23:53

Irak Dışişleri Bakanlığı "Türk savaş uçaklarının Irak hava sahasında devam eden ihlalleri" nedeniyle Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisini çağırarak nota verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Cuma günü Twitter hesabından paylaştığı bildirimde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini açıklayarak "terör örgütüne ait mağara ve sığınakların imha edildiğini ve sekiz teröristin etkisiz hale getirildiğini" kaydetmişti.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Irak hava sahasında düzenlenen hava saldırılarının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği belirtilerek TSK'nın hava saldırılarının Irak'ın egemenlik haklarını ve Irak vatandaşlarının güvenliğini ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Türk savaş uçaklarının Irak hava sahasını ihlal eden ve Kuzey Irak'ta can ve mal kaybına yol açan eylemlerinin kınandığı" ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Suriye'de Fırat'ın doğusundaki YPG unsurlarına yönelik harekatın birkaç gün içinde başlayacağını bildirmişti. Olası harekatın Irak'ın batısındaki bazı bölgeleri de kapsaması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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