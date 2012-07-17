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Irak'tan Türkiye'ye hava sahası uyarısı

TSK, Kandil'e en son 26-30 Haziran tarihlerinde bir operasyon düzenlemişti

17 Temmuz 2012 19:06

 

Irak hükümet sözcüsü, Türkiye'yi Irak'ın hava sahasının ve sınırlarının ihlali konusunda uyardıklarını açıkladı.
 
Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Irak hükümetinin sözcüsü Ali el Debbağ, Türkiye'yi hava sahası ve sınır ihlalleri konusunda uyardıklarını ifade etti.
 
Bağdat'ın bu açıklaması, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta, özellikle Kandil Dağı'nda bulunan PKK kamplarına düzenlediği operasyonlara bir tepki olarak değerlendirildi.
 
 

Bu sabah hava sahası kapatıldı

 
 
Bugün sabah saatlerinde de Irak'ın hava sahasının kapatıldığı ve Türk uçaklarının Erbil'de mahsur kaldığı bildirilmişti. Daha sonra Ankara'yı harekete geçiren bu kararın nedeninin Kuzey Irak’ta radar arızasının uçuş güvenliğini tehdit etmesi olduğu ifade edilmişti.
 
Sözcü el Debbağ gaçtiğimiz hafta sonu da sert bir açıklama yaparak, ikili ilişkilerin zarar görmesini önlemek için "Türkiye'nin Kuzey Irak'tan yasadışı petrol ticaretine bir son vermesi gerektiğini" belirtmişti.
 

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