Irak'tan Türkiye'ye benzin talebi

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Irak'ta Beyci rafinerisinin kapanması sonrasında günde 4 bin tonluk benzin ihtiyacının Türkiye'den karşılanmasıyla ilgili talep geldiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) kontrolünü ele geçirdiği Beyci Petrol Rafinerisi'nin üretimini durdurması sonrası bu ülkeden benzin ihtiyacının Türkiye'den karşılanması noktasında bir talebin geldiğini belirterek, "Bu Tüpraş tarafından karşılanabilir. Ancak bunun nakliyesi özellikle Habur sınır kapısında çok ciddi kuyrukların oluşmasına neden olacak. Bunun fiziki gerçekleşmesinin kolay olmayacağını söyleyebilirim" dedi.

Germencik'te devreye alınan jeotermal enerji santrali açılış törene katılan Yıldız, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Irak'taki gelişmelerle ilgili sorusunu yanıtlayan Bakan Yıldız, ülkenin akaryakıt ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Beyci Rafinerisi'nin üretimini durdurduğunu, bölgeye ham petrol sevkiyatı yapılamadığını, bölgenin petrol ürünleri ihtiyacının da karşılanamadığını belirtti.

Bundan sadece Erbil, Kerkük ve Musul'un değil Süleymaniye'nin de olumsuz etkilendiğini kaydeden Yıldız, şunları söyledi:

Bu rafinerinin kapanması günde 4 bin ton civarında benzin ihtiyacı demektir. Bu ihtiyacın Türkiye'den karşılanmasıyla alakalı bize bir talep geldi. Şu anda zaten karayoluyla tankerle ham petrol alınıp uluslararası arenada takaslar söz konusuydu. Ama bu yeni gelişme artık daha fazla bir ihtiyaç olduğunu ortaya koydu. Bu Tüpraş tarafından karşılanabilir. Ancak bunun nakliyesi özellikle Habur sınır kapısında çok ciddi kuyrukların oluşmasına, kuyrukların artmasına neden olacak. Bu işin lojistiğinin nasıl düzenleneceğiyle alakalı Gümrük ve Ticaret Bakanımızla da görüşmelerimiz olacak. Bunun fiziki gerçekleşmesinin kolay olmayacağını söyleyebilirim. Çünkü önemli miktarda daha tanker trafiğe girmek durumunda kalacak. Hem giriş hem çıkış olarak düşünürsek Habur Kapısının fiziki şartlarının çok zorlanacağını, kapasitesinin çok üzerinde zorlanacağını söyleyebiliriz.

Soma'daki madenler

Bakan Yıldız, Soma'da halen kapalı olan maden ocaklarında üretimin devam edip etmeyeceğiyle ilgili bir soru üzerine işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili şartlar oluşmadığı takdirde ocakların çalışmasına izin vermeyeceklerini, oradaki kömür miktarının birinci derece önemli olmadığını ifade etti.

Yıldız, "Ancak bu madenlerde ilgili çalışma şartları oluşuyorsa açılmasını orada bulunan işçi kardeşlerimiz de istiyorlar. Spekülatif açıklamalara aldırış etmemek lazım. Maaşlar dağıtılmayacak dendi, dağıtıldı. Üretim yapılmayan ocakların iyileştirilmesi için oradaki işçilerin çalışması gerekiyorsa herhâlde bu da çok yadırganacak bir durum değildir. Oraya da girmek istenmiyorsa kendi tercihleri olacaktır. Biz işçi kardeşlerimizin sağlığını öncelikle olarak düşünmeye devam edeceğiz" dedi.