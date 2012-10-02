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Irak'tan Türkiye'ye 'askerini çek' uyarısı

Fransız haber ajansı AFP, Bağdat'ın, Kuzey Irak'taki Türk askerlerinin çekilmesini talep ettiğini iddia etti

02 Ekim 2012 20:45

 

 

Türkiye ile Irak merkezi hükümeti arasındaki siyasi gerginlik yeni bir boyut kazandı. Bağdat, Kuzey Irak'taki Türk askerlerinin çekilmesini talep etti.
 
Irak merkezi yönetimi adına açıklama yapan hükümet sözcüsü Ali Debbağ, "Bakanlar Kurulu, Irak topraklarında yabancı askeri üs ve yabancı asker bulunmaması yönünde karar aldı. Ayrıca Irak topraklarına yabancı askerlerin girmesine de izin verilmemesi yönünde karar aldı" dedi.
 
 

'Mevcut anlaşmalar iptal edilsin'

 
 
Açıklamada, Irak Bakanlar Kurulu'nun parlamentoya, yabancı ülkelerle daha önce bu yönde imzalanmış anlaşmaları iptal etmesini ve süresini uzatmaması tasviyesinde bulunduğu da belirtildi.
 
 

Hedef Türk askeri üssü 

 
 
İsminin gizli kalması şartıyla açıklama yapan üst düzey bir Iraklı yetkili, Irak Bakanlar Kurulu'nun bu kararının, Kuzey Irak'ın Dohuk kentinde bulunan Türk askeri üssünü hedef aldığını söyledi.
 
Kuzey Irak'ta yıllardır az sayıda Türk askeri gücü bulunuyor. Kuzey Irak'taki Türk askeri varlığı daha önceleri de gündeme gelmiş ancak ne Kuzey Irak'taki bölgesel yönetim ne de merkezi yönetim resmen askerlerin bölgeden çekilmesini istemişti.
 
Kuzey Irak'ta PKK ile mücadele için Türk askeri varlığına ve askeri üssüne 1995 yılında Irak devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde imzalanan anlaşmayla izin verilmişti.
 
 

1200 Türk askeri var 

 
 
Anlaşma sonrasında 1996'dan itibaren Kuzey Irak'taki Bamerni askeri üssüne bir tank taburu konuşlandırıldı. Burada 1200 Türk askeri görev yapıyor.
 
 

Tezkere bu hafta görüşülecek 

 
 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Kuzey Irak'taki PKK bölgelerine girmesine ilişkin tezkerenin süresinin 1 yıl daha uzatılacağı açıklanmıştı.
 
TBMM tarafından verilen izin süresinin, 17 Ekim 2012 tarihinden itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkerenin öncelikli olarak bu hafta görüşülmesi bekleniyor.
 
Tezkere TSK'nın Kuzey Irak'a operasyon yapmasına olanak tanıyor.
 

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