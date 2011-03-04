-IRAK'TAN TOKİ'YE, KONUT ÜRETİMİ ÇAĞRISI İSTANBUL (A.A) - 04.03.2011 - Irak, 3 yıl içinde 2 milyon konut üretim hedefini TOKİ kanalıyla gerçekleştirmek istiyor. Konut Kurultayı kapsamında yapılan Bakanlar ve Uluslararası Kuruluşlar Arasında İşbirliği Çalıştayı'nda ele alınan konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan bir TOKİ yetkilisi, çalıştaya katılan Irak Bayındırlık Bakanı Mohamed Al-Darraji'nin, Irak'ın 3 yıl içinde 2 milyon konut üretimi hedefi koyduğunu, fakat devlet bütçesiyle ancak 15 bin konut yapılabildiğini ifade ettiğini belirtti. Konuk Bakan'ın TOKİ ile ortaklık yaparak bunu gerçekleştirebileceklerini, ''Size arsa veriyoruz, konut satışını da garanti ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir formülle sizin kanalınızla konut üretimini Irak'ta gerçekleştirmek istiyoruz. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde protokol ve şartları oluşturalım'' dediğini aktaran yetkili, TOKİ Başkanı'nın da Irak'ta yeni yerleşimler oluşturma konusunda yardımcı olabileceklerini, Türkiye ile Irak tarafı arasında ortak bir şirket kurulabileceğini ve üretimin birlikte gerçekleştirilebileceğini dile getirdiğini kaydetti. Yetkili, Venezuela modelinin belki burada gündeme gelebileceğinin ifade edildiğini söyledi. Ürdün'de de benzer görüşmeler yapıldığını ifade eden yetkili, Ürdün'de kral tarafından 100 bin konut üretim hedefi konulduğunu, fakat onların da 3 yılda ancak 8 bin 500 konut yapabildiklerini, TOKİ'nin tecrübesini Ürdün'e taşımayı talep ettiklerini, TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar'ın da Ürdün'de bir örnek uygulama yapılabileceğini söylediğini, orada da çalışacaklarını kaydetti.