Irak'tan Suriye sınırında IŞİD kontrolündeki El Kaim ve Rava'ya operasyon

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Suriye sınırı yakınlarında Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün elinde kalan son bölgelerden El Kaim ve Rava'yı geri almak için operasyon başlattıklarını açıkladı.

İbadi, perşembe sabahı (26 Ekim 2017) internet sitesinde yaptığı açıklamada "IŞİD militanlarının teslim olmaktan ya da ölmekten başka çareleri yok" ifadelerini kullandı.

Irak basınına göre, operasyona destek verdiği belirtilen ABD liderliğindeki koalisyon da, IŞİD'e karşı "son büyük savaşı" başlattıklarını duyurdu.

El Kaim ve Rava, Suriye sınırına yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta ve örgütün tutunduğu son bölgelerden.

Iraklı güçler IŞİD'in 2014 yılında ele geçirdiği toprakların yaklaşık yüzde 90'ını örgütten temizlemiş, Temmuz ayında IŞİD'in 'halifeliğini' ilan ettiği Musul kenti de, 9 ay süren zorlu çatışmalar sonucu geri alınmıştı.

ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) de, geçen hafta IŞİD'in "fiili başkenti" Rakka'da kontrolü tamamen ele geçirmişti.

Peşmerge: Irak, Türkiye sınırı yakınlarındaki mevkilerimize saldırdı

Öte yandan, Kürt peşmerge güçleri Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumu sonuçlarına askıya alarak ateşkes çağrısı yaptığı Irak ordusunun, Türkiye sınırı yakınlarındaki mevkilerine saldırdığını açıkladı.

Kürdistan Güvenlik Konseyi, Iraklı askerler ve İran destekli Haşdi Şabi güçlerinin "Musul'un kuzeybatısındaki Zumar cephesinden Peşmerge mevkilerini ağır top ateşine tuttuğunu" söyledi.

Konseyin açıklamasında, "Bu güçler Peşmerge mevkilerine doğru ilerlemeyi sürdürüyorlar" denildi.

İbadi: Referandumun iptalini istiyoruz

Irak ordusu ve Şii milis gücü Haşdi Şabi, geçtiğimiz hafta Kerkük'e bir operasyon düzenleyerek, kentin kontrolünü bölgesel Kürt yönetiminden geri almıştı.

IKBY, bağımsızlık referandumunun sonuçlarını askıya alarak Bağdat'a "ateşkes ve diyalog" çağrısı yaptı ama Bağdat'ın tepkisiyle karşılaştı.

Perşembe günü yaptığı açıklamada Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, "Referandum sonuçlarının iptalinden başka bir öneriyi kabul etmeyiz" dedi.

İbadi'nin sözcüsü Haydar Hamada ise Facebook hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Referandumu dondurmaktan bahsediyorlar ama buna yanıtımız şu: Referandum tarih oldu ve biz sahada bu meseleyi kapattık".