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Dünya

Irak'tan Suriye için girişim BAĞDAT (A.A)

18 Aralık 2011 18:42

-Irak'tan Suriye için girişim BAĞDAT (A.A) - 18.12.2011 - Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari'nin, Suriye'de şiddetin sona ermesi için Irak'ın girişimini hayata geçireceği bildirildi. Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nden Felah el Feyyad, Kahire'den AFP'ye telefonla yaptığı açıklamada, "Suriyeliler arasında çözüm bulmak için Arap Birliği'ninkine tamamlayıcı olan girişim konusunda Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el Arabi ile bugün yapılan görüşmelerin çok olumlu geçtiğini" belirtti. Bir sonraki adımın, girişimi hayata geçirmek olduğunu ifade eden Feyyad, Irak Dışişleri Bakanlığının çok yakında Arap Birliği'ne ve Suriyeli taraflara girişimin ayrıntılarını ve işleyişini açıklayacağını söyledi. Irak'tan, Feyyad başkanlığındaki bir heyet dün Şam'a gitmiş ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve diğer yetkililerle görüşerek, Suriye halkının taleplerine saygı gösterilen barışçı çözüm bulmaya yönelik Irak'ın tutumunu anlatmıştı. Heyet daha sonra Arap Birliği'nin merkezi Kahire'ye gitmişti.

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