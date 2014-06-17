Irak’tan sosyal medyaya kısıtlama

Irak'ta IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) saldırıları sürerken Irak yönetimi örgüte karşı Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya sitelerini engelliyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, ülke içinde bu sitelere girmek isteyen kullanıcılar, Irak Ulaştırma Bakanlığı'nın erişimin engellendiği yönündeki mesajlarıyla karşılaşıyor. Bu uygulama İslamcı militanların Twitter'da paylaştığı görüntüler ve propaganda mesajlarına karşı hayata geçirildi.

Bir Facebook sözcüsü erişimin engellenmesinin 'kaygılanılacak bir şey' olduğunu söyledi. Konuyla ilgili konuşan Iraklı bir kaynak, bazı eyaletlerde internet erişiminin tamamen kısıtlandığını ifade etti.

YouTube adına açıklama yapan bir yetkili, Irak'taki bazı kullanıcıların ülke içinde YouTube'a erişim sağlayamamasının kendileri tarafından kaynaklanan teknik bir problem olmadığını belirtti. Yetkili, olayı araştırdıklarını söyledi.

Her ne kadar Saddam Hüseyin'in ülkeyi yönettiği dönemde internet kullanımı sıkı bir şekilde kontrol ediliyorduysa da Iraklılar o dönemden bu yana interneti kullanabiliyor. Irak'ta aralarında ülkenin ikinci büyük kenti Musul'un da olduğu bazı yerleri ele geçiren IŞİD Irak askerlerini öldürdüklerine dair bazı fotoğrafları internette yayınlamıştı.

Doğruluğu bağımsız kaynaklarca doğrulanamayan fotoğraflar için Irak ordusu sözcüsü Korgeneral Kasım el Musavi, görüntülerin doğru olduğunu ve Selahaddin'de yaşanan olaylarla ilgili olduğunu söylemişti.