Irak'tan referandumdan sonra gelen ilk açıklama: Tedbirleri artıracağız

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumuna ilişkin konuşan Irak Başbakanı Haydar el İbadi, referandumu yapan yetkililere karşı tedbirleri artıracaklarını belirtti.

İbadi, referandum süresince zorlamalar, baskı ve manipülasyon gerçekleştirildiğini savunarak, referandumun ne ülke içinde ne de uluslararası alanda meşruiyete sahip olduğunu söyledi.

IKBY, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkenin karşı olduğu bağımsızlık referandumu için bugün sandık başına gitti. Katılımın yüzde 72 düzeyinde gerçekleştiği referandumdan gelen ilk sonuçlara göre, 'Evet' oyu yüzde 90'ın üzerinde.

Referandumla ilgili, Irak Başbakanı Haydar el İbadi yaptığı son açıklamada, oylamanın 'yasadışı ve anayasaya aykırı' olduğunu söylemiş ve sonucunu tanımayacaklarını kaydetmişti.