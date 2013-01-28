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Irak'tan petrol devi Exxon Mobil'e sert uyarı!

Bağdat yönetimi Exxon Mobil'e ülkenin hem güneyinde hem kuzeyinde çalışamayacağı uyarısında bulundu

28 Ocak 2013 12:18

Bağdat'taki merkezi hükümetten ABD’li petrol devi Exxon Mobil'e ultimatom geldi. Bağdat yönetimi ABD’li petrol ve enerji şirketi Exxon Mobil’den Irak'ın güneyindeki petrol sahalarıyla Kuzey ırak arasında tercih yapamasını istedi.

Irak Petrol Bakanı Abdülkerim Luabi, Exxon Mobil’in ülkenin hem kuzey hem de güneydeki petrol sahalarında aynı anda çalışamayacağını belirtti. Luabi, "Son toplantıda, Exxon'a net bir şekilde, ya Güney Irak'ta ya da Kuzey Irak'taki sahalarından birinde çalışacaklarına dair bir yanıt istediğimizi söyledik" dedi.

Merkezi hükümet, Exxon Mobil'in nihai kararını önümüzdeki günlerde vermesini bekliyor. Bağdat, Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimle yapılan anlaşmaların yasadışı olduğunu belirtiyor.

Ancak Kuzey Irak'taki Bölgesel Yönetim ise Irak anayasasının merkezi hükümetin onayı olmadan Exxon Mobil gibi şirketlerle anlaşma yapmalarına izin verdiğini kaydediyor. Exxon Mobil'in Genel Müdürü Rex Tillerdon geçen hafta hem Irak Başbakanı Nuri El Maliki hem de bölgesel kürt yönetimi başkanı Mesud Barzani ile görüşmüş şirketin petrol çalışmaları ele alınmıştı.

Exxon, Kuzey Irak'taki Bölgesel Yönetimi’yle anlaşma yapan ilk petrol şirketi. Exxon Mobil'in ardından Fransız "Total", rus "Gazprom Neft", ve "Chevron" petrol şirketleri de Kuzey Irak yönetimi ile anlaşma yapmıştı.

Exxon Mobil, Apple hisselerinde yaşanan değer kaybının ardından geçen hafta piyasa değeri açısından dünyanın en değerli şirketi konumuna yükseldi.

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