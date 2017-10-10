Irak'tan konfederasyon iddiasına yalanlama

Irak Hükümet Sözcüsü Saad Hadisi, Bağdat'ın IKBY'ye konfederasyon önerisinde bulunduğu iddialarına ilişkin, "Federal Hükümet, Kürdistan Bölgesi ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için konfederasyon önerisinde bulunmamıştır" dedi.

Rudaw'ın aktardığına göre Irak hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile arasında çözüm için önerilen konfederasyon sistemiyle ilgili tavrını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Hadisi, "Bazı medya organları tarafından iddia edildiği gibi, Federal Hükümet, Kürdistan Bölgesi ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için konfederasyon önerisinde bulunmamıştır" diye konuştu.

TIKLAYIN - Irak'tan IKBY'ye 'konfederasyon' önerisi

Saad Hadisi, "Irak Anayasası'nda yer alan, Irak'ın konfederal değil federal bir ülke olduğu gerçeğine vurgu yapıyoruz" dedi. Hadisi ayrıca, anayasanın, Irak yönetimi ve tüm taraflarla siyasi ilişkilerde federal sistemi temel aldığını söyledi. Konfederasyon söyleminin anayasaya aykırı olduğunu belirten Hadisi, Irak hükümetinin böyle bir önerinde bulunmadığını vurguladı.

İngiltere merkezli Arap gazetesi Şark Al Awsat, Erbil ve Bağdat arasında devam eden referandum krizinde IKBY'ye konfederal devlet modelinin önerildiğini yazmıştı.