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Dünya
Deutsche Welle

Irak'tan IŞİD'e büyük operasyon hazırlığı

Irak Başbakanı Haydar El İbadi IŞİD'e karşı büyük bir askeri operasyon hazırlığında bulunduklarını açıkladı. Operasyanla iki yıldır IŞİD'in elinde bulunan Musul'un kurtarılması amaçlanıyor.

12 Şubat 2016 18:22


Deutsche Welle Televizyonunda yayınlanan "Conflict Zone" programında sunucu Tim Sebastian'ın sorularını yanıtlayan El İbadi, "Biz hazırız" dedi. Kuzey Irak'ta bulunan Musul'un kurtarılması için düzenlenecek operasyonun çok kısa sürede gerçekleştirileceğini ifade eden Irak Başbakanı, "Muhtemelen gelecek ay olacak" diye konuştu.

Irak'ın IŞİD birlikleri karşısında başta dağılan askeri gücünün yeniden toparlanma sürecine girdiğini ifade eden El İbadi, ordunun şu anda eskiye nazaran çok daha iyi konumda olduğunu vurguladı.

Ordu mensuplarının yeniden kendine güven duygusu kazandıklarını da sözlerine ekleyen El İbadi, bu durum karşısında IŞİD'in geri püskürtülmeye başladığını ve birçok bölgenin yeniden Irak egemenliğine girdiğini kaydetti. Ancak Başbakan hızlı bir çözüm de beklemediklerine dikkat çekti.

El İbadi, Almanya'dan askeri eğitim desteği beklediklerinin de altını çizdi.

Irak birlikleri ABD'nin de desteğiyle geçen yılın sonunda ülkenin batısındaki Ramadi kentini IŞİD'den temizlemeyi başarmıştı.

Yaklaşık bir milyon kişinin yaşadığı Musul ise 2014 yılının mayıs ayından bu yana IŞİD'in kontrolünde bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Irak Başbakanı HaydarIŞİDMusulWelle TelevizyonundaZone34;Tim SebastianIrakIrak BaşbakanıBaşbakanAlmanyaABDRamadiDeutsche Welle Türkçe DW/afp/dpaTY/BS

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