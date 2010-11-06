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Ekonomi

IRAK'TAN İNŞAAT FİRMALARINA ÇAĞRI AKSARAY (A.A)

06 Kasım 2010 17:13

-IRAK'TAN İNŞAAT FİRMALARINA ÇAĞRI AKSARAY (A.A) - 06.11.2010 - Bağdat Valisi Salah Abdulrezzak, Irak'ın her türlü altyapı ve üst yapıya ihtiyacı olduğunu belirterek, ''Irak'ın 3 milyon, sadece Bağdat'ın 1 milyon konuta ihtiyacı var. Bu nedenle Türk firmalarını Irak'a bekliyoruz'' dedi. MÜSİAD'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Bağdat Valisi Abdulrezzak, Aksaray'da yapılan 71. MÜSİAD Genel İdare Kurulu Toplantısı'na katıldı. Vali Abdulrezzak, toplantının ikinci gününde yaptığı sunumda, Irak'ın ana kaynağının petrol olduğunu, üretimin 5 yıl içinde önemli derecede artırılması için 13 firmaya ihale verdiklerini belirterek, Avrupa ve Asya ülkelerinden Irak'a yatırım için birçok şirketin geldiğini söyledi. Abdulrezzak, ''Sadece Bağdat için hali hazırda 700 proje var. Yabancı firmalar bu projelerden bazılarına başladı. Tabii içlerinde Türk firmaları da var. Biz daha çok Türk firmasının bu işlere girmesini bekliyoruz'' diye konuştu. 120 bin konutun yapımı için çalışmalara başladıklarını anlatan Abdulrezzak, şunları kaydetti: ''Bizim yollara, köprülere ihtiyacımız var. İçme suyu, altyapı hizmetleri, okul, hastane ve spor komplekslerine ihtiyacımız var. Ulaşım sıkıntımız var. Ulaşım konusunda Türkiye'den teklif bekliyoruz. Türkiye ile Irak arasında 7 milyar dolarlık iş hacmi var, bunun 5 yıl içinde 2 katına çıkmasını arzuluyoruz.''

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