Irak'tan IKBY'nin referandum sonucunu askıya alma teklifine yanıt

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumu sonuçlarını dondurma önerisine yanıt veren Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, “Anayasaya göre referandumu ele alacağız” dedi.

Caferi, Irak'ın şimdi her zamandan daha güçlü olduğunu belirterek, “Irak asla, başka bir ülke karşısında bir cephede yer almamıştır” diye konuştu.

Irak Anayasası'nın IKBY için birçok hak ve göreve izin verdiğini dile getiren Caferi, “Bütün dünya referanduma karşıydı, Avrupa Birliği, Arap ülkeler ve İslam Ülkeleri Kongresi karşıydı. Ancak maalesef Barzani ısrar etti. Rusya da Irak toprak bütünlüğünden yana” değerlendirmesinde bulundu.

"Kerkük'e girmek zorundaydık"

Rudaw’ın haberine göre Caferi, Irak ordusu ile Haşdi Şabi'nin Kerkük'e düzenlediği saldırıya ilişkin olarak, “Kerkük'e girmek zorundaydık. Bütün oluşumlar ve azınlıkların yaşadığı ve petrol zengini Kerkük, Irak'ın haritasını küçültüyor” ifadesini kullandı.

IKBY dün yazılı bir açıklama yaparak referandumu dondurma teklifinde bulunmuştu. Açıklamada, IKBY ve Irak halkının çıkarları göz önünde bulundurularak, Irak hükümeti ve dünya kamuoyuna, "ateşkesin sağlanması ve IKBY'deki tüm askeri operasyonların acilen durdurulması, 25 Eylül'de yapılan referandum sonuçlarının dondurulması ve IKBY ile merkezi yönetim arasında Irak Anayasası temelinde diyaloğa başlanması" önerisi sunulmuştu.