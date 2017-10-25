T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak'tan IKBY'nin referandum sonucunu askıya alma teklifine yanıt

IKBY, Irak’la diyalog için 'ateşkes ve referandum sonuçlarının dondurulması' önerisinde bulunmuştu

25 Ekim 2017 15:40

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumu sonuçlarını dondurma önerisine yanıt veren Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, “Anayasaya göre referandumu ele alacağız” dedi.

Caferi, Irak'ın şimdi her zamandan daha güçlü olduğunu belirterek, “Irak asla, başka bir ülke karşısında bir cephede yer almamıştır” diye konuştu.

Irak Anayasası'nın IKBY için birçok hak ve göreve izin verdiğini dile getiren Caferi, “Bütün dünya referanduma karşıydı, Avrupa Birliği, Arap ülkeler ve İslam Ülkeleri Kongresi karşıydı. Ancak maalesef Barzani ısrar etti. Rusya da Irak toprak bütünlüğünden yana” değerlendirmesinde bulundu.

"Kerkük'e girmek zorundaydık"

Rudaw’ın haberine göre Caferi, Irak ordusu ile Haşdi Şabi'nin Kerkük'e düzenlediği saldırıya ilişkin olarak, “Kerkük'e girmek zorundaydık. Bütün oluşumlar ve azınlıkların yaşadığı ve petrol zengini Kerkük, Irak'ın haritasını küçültüyor” ifadesini kullandı.

IKBY dün yazılı bir açıklama yaparak referandumu dondurma teklifinde bulunmuştu. Açıklamada, IKBY ve Irak halkının çıkarları göz önünde bulundurularak, Irak hükümeti ve dünya kamuoyuna, "ateşkesin sağlanması ve IKBY'deki tüm askeri operasyonların acilen durdurulması, 25 Eylül'de yapılan referandum sonuçlarının dondurulması ve IKBY ile merkezi yönetim arasında Irak Anayasası temelinde diyaloğa başlanması" önerisi sunulmuştu.

ETİKETLER

İbrahim CaferiIrakIKBYreferandumKerkük

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24