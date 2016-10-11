T24 LogoT24 Logo
Gündem

Irak'tan Erdoğan'a yanıt: Ateşe benzin döküyor, meseleyi kişisel probleme dönüştürüyor

Erdoğan, Irak Başbakanı'na "Sen benim kalitemde değilsin; Musul'da bildiğimizi okuyacağız" demişti

11 Ekim 2016 23:59

Türk askerinin Başika'dan çekilmesini isteyen Irak Başbakanı Haydar el İbadi'ye sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Bağdat'tan yanıt geldi. Erdoğan, İbadi için "Sen benim muhatabım değilsin, seviyemde değilsin… Irak'tan senin bağırman çağırman bizim için hiç de önemli değil, biz bildiğimizi okuyacağız, bunu böyle bilesin" demişti. İbadi'nin sözcüsü Saad el Haditi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ateşe benzin döktüğünü' söyledi.

Hürriyet'in aktardığı habere göre İbadi'nin sözcüsü Saad el Haditi, AFP'ye yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ateşe benzin döktüğünü' söyledi. 'Türkiye’den gelen açıklamaların, hukuk ve güvenlik meselesini kişisel probleme dönüştürdüğünü' öne süren Haditi, "Anlaşılan Türkiye, Irak'la sorunu çözme konusunda ciddi değil" diye konuştu.

Erdoğan'dan İbadi'ye: Önce haddini bil

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrasya'da İslam; Din İstismarına Karşı Birlik, Dayanışma ve Gelecek Perspektifi" temasıyla Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 9'uncu Avrasya İslam Şurası açılışında şöyle demişti:

"Şu anda Irak'ta, yakında da Musul'da yapılacak operasyonlara aynı anlayışla, nasıl Cerablus'ta katıldıysak, nasıl Rai'de katıldıysak, evet şimdi yine söylüyorum. Şahsıma hakaretler ediyor, sen benim zaten muhatabım değilsin, seviyemde değilsin, kıratımda değilsin, kalitemde değilsin, Irak'tan senin bağırman çağırman bizim için hiç de önemli değil, biz bildiğimizi okuyacağız, bunu böyle bilesin. Kim bu? Irak'ın Başbakanı. Önce haddini bil… Kendileri Başika Üssü'nü kurmamız için Sayın Davutoğlu döneminde bizlere talepleri var, bunların hepsinin canlı kayıtları var ve bugün, yarın bunların hepsi televizyonlarda yayımlanacak. Buna rağmen Başika üssüne girilmiştir, şimdi diyor ki; 'Buradan çekilin.' Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu sizlerden talimat alacak kadar kalitesini kaybetmiş değildir. Gereği neyse bunu biz gerektiği şekilde bugüne kadar nasıl yaptıysak yapmaya devam edeceğiz."

ETİKETLER

ibadierdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24